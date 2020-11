Coronavirus: numeri stazionari in regione mentre calano nella nostra provincia (72), 25 morti di cui uno in Asl 1

Numeri stazionari nella nostra regione per i nuovi positivi al Covid-19. Quest’oggi se ne sono registrati 1.068 sui 6.389 tamponi eseguiti, ovvero uno ogni 6.

Nella nostra provincia sono stati 72 di cui 27 da contatti di caso confermato e 45 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 78, di cui 31 da contatto di caso confermato, 41 da attività di screening e 6 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono stati 709, di cui 384 da contatto di caso confermato, 284 da attività screening e 41 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante9 sono 19, di cui 7 da contatto di caso confermato e 12 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 190, di cui 103 da contatto di caso confermato e 87 da attività di screening.

Sono 25 i morti segnalati oggi in Liguria e riguardano il periodo compreso tra il 22 ottobre e giovedì scorso. Tra questi anche un 67enne deceduto nella nostra Asl. Degli altri 24, due sono i morti in provincia di Savona e gli altri 22 a Genova.

Totale tamponi effettuati: 446.676 (+6.389)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 28.608 (+1.068)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.282 (+178)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 25.326 (+890)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.600 (-30)*

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

Casi per provincia di residenza

Imperia 971 (+40)

Savona 1.234 (-28)

Genova 8.908 (-196)

La Spezia 1.596 (-167)

Residenti fuori regione o estero 276 (-1)

Altro o in fase di verifica 615 (-13)

Totale 13.600 (-30)

Ospedalizzati: 1.093 (+93) | 57 (+5) in terapia intensiva

Asl 1 - 77 (+3) | 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 99 (+10) | 5 (+2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 314 (+26) | 14 (-) in terapia intensiva

Galliera - 149 (+1) | 9 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 65 (-1) | 7 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 15 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 193 (-35) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 93 (+9) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 88 (+9) | 8 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.338 (+16)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 13.234 (+1.073)

Deceduti: 1.774 (+25).