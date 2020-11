Oggi pomeriggio alle 18 con 'Sanremo Solidale' c'è 'Nunufar' un focus sulla situazione in Armenia

Sanremo Solidale ha organizzato un focus sull'Armenia, 'Nunufar', che si svolgerà oggi pomeriggio alle 18, su Youtube, per un focus sul genocidio.

Per ascoltare la testimonianza basta cliccare su questo LINK e si svolgerà via web in conseguenza ai nuovi DPCM che impediscono di organizzare incontri culturali in presenza.

L'incontro è da considerarsi un seguito delle prospettive di attualità delineate nello scorso incontro con il giornalista Simone Zoppellaro (LINK). Sarà poi caricato il video dell'intervento dopo 24 ore. Durante il live ci sarà l'opportunità di porre domande a Nunufar, che risponderà in diretta.