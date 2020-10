Sanremo: salita San Bernardo, residenti chiedono la fine dei lavori. Donzella rassicura

Quando verranno completati i lavori di salita San Bernardo a Sanremo? Questa è la domanda che ricorre più di frequente tra le attività e gli abitanti che vivono su questa via a lato del mercato annonario.

In molti ci hanno detto che da almeno un anno la salita si presenta in questo stato: un cantiere lasciato a metà. In effetti percorrendo i pochi metri dell’inizio di questa salita non c’è più l’asfalto, si trovano buche, cartelli di lavoro e tombini a vista. Le persone sono preoccupate soprattutto per la pericolosità di dover fare ogni giorno lo slalom stando attenti a non inciamparsi e cadere. Un problema concreto con cui da tempo ‘convivono’ i numerosi anziani e le tante famiglie che per un motivo o per l’altro si trovano a dover passare da questa salita.

Abbiamo posto il problema all’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, chiedendo il perchè di questo ritardo nel completare l’opera. “Porteremo a termine i lavori - assicura - ed è stata una scelta come amministrazione e in particolare mia come assessore di voler mantenere da un punto di vista paesaggistico e ambientale lo stesso stile che c'è intorno quindi acciottolato, lastre di pietra e mattoncini. Ho ritenuto che usare l’asfalto per la pavimentazione non fosse compatibile con lo stato dei luoghi. I lavori sono andati avanti, abbiamo anche rifatto i sottoservizi e poi è arrivato il Covid con i problemi e i ritardi che conosciamo. Vogliamo completare l’opera affinché sia conforme e uniforme con quanto c’è intorno”.

“Ci rendiamo conto dei ritardi, la sospensione dei cantieri è un problema che purtroppo ha coinvolto anche tante altre situazioni. Ci teniamo che l’intervento su Salita San Bernardo si sposi alla città vecchia e ai materiali che la contraddistinguono - sottolinea l'assessore Donzella che poi aggiunge -. A fine novembre sono previste delle variazioni di bilancio e come amministrazione, tra le prime risorse ci sono proprio quelle destinate a quel intervento. Quindi, i lavori li vogliamo fare e li faremo, sia per gli abitanti che per i turisti che passeggeranno nel cuore della nostra Pigna”.