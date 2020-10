Maltempo: per ora scarse precipitazioni sulla nostra provincia, perturbazione in arrivo nelle prossime ore

Mentre rimane gialla nella nostra provincia, l’allerta meteo scattata a mezzanotte diventa arancione il livello sul Levante savonese e in provincia di Genova. Tra poco l’arancione scatterà anche nell’entroterra di centro-levante.

Da ieri sera sta piovendo in maniera non uniforme soprattutto sul centro e sul ponente ligure. Quantità per fortuna non eccessive sulla nostra provincia. Da ieri sera sono scesi circa 20 millimetri di pioggia a Ventimiglia, poco meno di 10 a Sanremo e ancora meno a Imperia. Questa mattina ha ripreso a piovere nell’entroterra, con precipitazioni che si aggirano, al momento, tra i 7 e gli 11 millimetri.

Vento che non desta per ora preoccupazioni, con picchi massimi a Sanremo intorno ai 40 km/h mentre è molto più forte nella provincia di Genova dove, in alcune zone, ha anche toccato i 150 km/h. Temperature tra i 15 e i 16 gradi sulla costa e non particolarmente fredde in montagna. La minima più bassa di questa mattina ovviamente a Poggio Fearza con 3,6 gradi.