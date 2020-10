Ventimiglia: molti fondi raccolti per il ripristino del giardino del Putto e dell’aiuola della statua della Madre con il bimbo

“Crediamo che sia corretto informare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto di raccolta fondi per il ripristino del giardino del Putto e dell’aiuola della statua della Madre con il bimbo, luoghi simbolo della città di Ventimiglia, danneggiati a seguito dell’esondazione del fiume Roya”.

Intervengono in questo modo Samuel Lorenzi e Mauro Merlenghi, rispettivamente del Rotaract Club di Sanremo de del Circolo della Castagnola di Ventimiglia, che ci hanno inviato anche le copie dei versamenti effettuati per i lavori da eseguire.

“Vogliamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito. Siamo rimasti colpiti – proseguono - dalla risposta dei cittadini. Ci ha meravigliato e ci preme sottolineare, come alcune offerte sono arrivate postume e in incognito. Adesso non rimane che vedere che quanto auspicato da molti cittadini sia realizzato”.