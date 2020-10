Imperia: con il Dpcm chiude la piscina 'Cascione', il direttore "La Rari non finisce qua, arriveranno tempi migliori"

In seguito al Dpcm, alle parole del Primo Ministro e alla decisione del Comune di Imperia, per il momento la piscina 'Cascione'- non potrà riaprire.

“Le vasche sono piene – ha detto il direttore dell'impianto, Matteo Gai - e tutti noi abbiamo fatto il massimo per garantire un'apertura in un impianto sicuro. Purtroppo il nuovo Dpcm non ci consentirà di aprire. L’attività della Rari però non muoiono oggi. È un momento complicato per tutto il paese ma la Rari continuerà sempre ad esserci. Chi è titolare di qualsiasi abbonamento nei nostri confronti non perderà nessuna cifra pagata. Verrà recuperata alla prossima apertura venendo incontro a qualsiasi vostra esigenza. Questo ve lo assicuriamo. Vi daremo aggiornamenti prima possibile in caso di nuova riapertura”.

“La Rari non finisce qua – prosegue Gai e nemmeno lo sport - arriveranno tempi migliori per tutti. Dobbiamo attenerci alle disposizioni che ci son state impartite. È un dispiacere per tutti voi, ma ancor più per noi oggi è una giornata davvero triste e complicata. Per tutti i nostri dipendenti, collaboratori e allenatori. Notizia che non avremmo voluto dare ma, ad oggi, la situazione è questa. Grazie per la comprensione e per credere sempre nei servizi che con tanta dedizione vi offriamo”.