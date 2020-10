Target: i primi 70 anni dell'officina bio-farmaceutica Mastelli, raccontati da Claudia Torlasco

Ogni azienda, piccola o grande che sia, ha una storia personale che le si cuce addosso come un vestito su misura, che la accompagna in ogni stagione e, quando si è fortunati, si tramanda di generazione in generazione.

La Mastelli di Sanremo, Officina Bio-Farmaceutica, nasce nel 1948 da un'idea del dottor Mastelli che all'epoca era il titolare della farmacia Matuzia, diventata poi realtà nel 1952. Dal vendere medicinali e farmaci al passare alla loro preparazione, prima su base locale e poi su scala internazionale, il passo non è stato immediato ma ciò che lo ha caratterizzato è stata la presenza di una donna, Claudia Torlasco che ancora oggi, assieme alle figlie, guida l'azienda di famiglia, arrivata alla terza generazione.

Laureata in farmacia, ricercatrice presso il CNR, nominata cavaliere della Repubblica dal Presidente Ciampi, Claudia è anche presidente nazionale dell'Aidda, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda “Rapportarsi con persone squisite e aziende meravigliose ti fanno capire come è bello il sistema imprenditoriale italiano”.

Come si riesce a fare tutto? “Quando si lavora con la passione e con la soddisfazione, non si è mai stanchi”.

Eppure nel 2020 la frase “la differenza per le donne sono millenni di assenza dalla storia” è ancora attuale "Le donne hanno sempre fatto tutto, hanno gestito le situazioni anche se non in prima persona, ma sono sempre state presenti. Capitano momenti di sconforto ma è importante impegnarsi perché le istituzioni riconoscano i sacrifici che fanno le donne nella famiglia e nel lavoro”.

Questa è la storia dell'azienda Mastelli e dei suoi primi 70 anni raccontati da Claudia Torlasco.