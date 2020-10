Danni per l'alluvione: il Governo firma lo stato di emergenza per Ventimiglia e la valle Roja

Il Governo ha firmato questa sera lo stato di emergenza per la valle Roja e per Ventimiglia a seguito dei danni provocati dall'alluvione del 3 e 4 ottobre.

L'annuncio era arrivato questa mattina durante il sopralluogo del vice presidente della Camera, Ettore Rosato, e del presidente della commissione trasporti, Raffaella Paita (leggi la notizia cliccando QUI).

Grande la soddisfazione per le amministrazioni locali che ora potranno pianificare gli interventi necessari per il ripristino dei territori gravemente danneggiati a inizio mese. Molte le strade franate, i collegamenti saltati e i danni per il pubblico e il privato. C'è tanto da ricostruire e il riconoscimento dello stato di emergenza è senza dubbio il passaggio primario per poter poi pensare alla ripartenza.