Terminato il reclutamento dei volontari per la sistemazione di Limone Piemonte dopo l'alluvione

È terminata nella giornata di ieri l'attività dei volontari al lavoro a Limone Piemonte per la sistemazione dei danni post alluvione. A partire da oggi e per i prossimi giorni, quindi, sarà sospeso il reclutamento di volontari privati e il connesso servizio di navette per il loro trasporto da Vernante.

Con il superamento della fase più acuta dell'emergenza, infatti, si rende ora necessario l'intervento di figure professionali e mezzi tecnici pesanti al fine di proseguire nella ricostruzione. Il reclutamento dei volontari potrebbe riprendere nel weekend in base alle esigenze che si andranno a delineare nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti in merito.

“Con l'occasione ringraziamo le centinaia di volontari che in queste due settimane si sono messe a disposizione con grande impegno, insieme con la popolazione di Limone, le Forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, l'Anas, la Croce Rossa, la Protezione Civile, l'Aib e con tutti gli operatori coinvolti finora nei lavori di ripristino” dichiarano dall'amministrazione comunale di Limone.