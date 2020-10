'La Chiesa che c’è': intervista sui temi dell’attualità ecclesiale e civile mons. Antonio Suetta

Nell'ambito del progetto di comunicazione online #lachiesachecè (nato all'inizio del lockdown per mostrare tutti i modi in cui la Chiesa si è fatta "prossimo" anche durante la pandemia e apprezzato da media come Vatican News, Radio Vaticana e Avvenire, che a suo tempo hanno segnalato l'iniziativa), è nata #iVescoviParlano, una nuova rubrica online per dare voce ai Vescovi su temi generali e d'attualità, realizzando così l'invito di Papa Francesco di partire dalle periferie e far sentire la prossimità dei suoi pastori ad un gregge spesso disorientato dalla narrativa corrente.

Lo scopo è far arrivare il vero messaggio della Chiesa (ora sovente distorto e quindi mal compreso) e mostrare bellezza, bontà, convenienza della proposta cristiana (la vera "opzione positiva", come diceva BXVI) all'uomo di oggi.

Il tutto a partire dai temi attuali (a cominciare dal Covid: quali lezioni dall'esperienza della pandemia - il bene comune come fine morale - il valore di ogni vita contro la cultura dello scarto - come "non uscirne peggiori"), ma anche tornando sulle questioni ora dimenticate (a cominciare dalla difesa della sacralità della vita) che però sono il punto di partenza per costruire un mondo davvero umano.

Martina Pastorelli

Questa settimana - ogni giorno a partire da domani - sui canali di #lachiesachecè e sul sito diocesano di Ventimiglia - Sanremo l’intervista a puntata sui temi dell’attualità ecclesiale e civile fatta da Martina Pastorelli a mons. Antonio Suetta.





