Alluvione a Taggia: il torrente si infiltra nell'arginatura, cedimento anche sotto i giardini lungo Argentina

Intanto il Comune procederà a effettuare ulteriori accertamenti per comprendere con precisione che cosa abbia causato il nuovo cedimento e come si possa intervenire per contenere e risolvere la criticità. "Andremo a mettere all'asciutto la sponda destra e subito dopo si passerà agli interventi in somma urgenza per questa parte dell'argine" spiega il primo cittadino.