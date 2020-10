Sanremo: nuovo direttivo e nuove deleghe per il Movimento Imprese Italiane, nuovo evento il 7 novembre

Riunione del Movimento Imprese Italiane, associazione fondata a Sanremo dai commercianti Maurizio Pinto ed Alessio Graglia e formata da imprenditori, liberi professionisti ed artigiani locali.

Nel corso della riunione, oltre che del prossimo importante impegno di sabato a Roma per la manifestazione di protesta davanti alla sede della Rai di via Teulada e del prossimo evento in programma a Sanremo il 7 novembre, si sono assegnate altre cariche oltre a quelle del Direttivo composto dal Presidente Maurizio Pinto, dal Vice Presidente Alessio Graglia e dai consiglieri Cristian Volpe, Rosanna Iezzi, Birgit Zorzetti e Katia Giuffra.

Il segretario sarà Alessandro Condò che ricoprirà anche, in collaborazione con Thomas D'Angelo, il ruolo di addetto stampa. Davide Biffi avrà il compito di coordinatore nazionale del movimento, mentre a Leonardo Mazza è stato assegnato il ruolo di consulente grafico. Il responsabile della sicurezza per i eventi sarà il Cristian Volpe mentre la parte legale sarà seguita dallo studio legale Fucini-Todaro di Sanremo.

Altra importante iniziativa sempre sul tema delle conseguenze del Covid, è quella legata alla formazione di un gruppo composto da genitori, che si occuperà della complicatissima situazione delle scuole.