Da venerdì il Pico torna…centrale, per una cena o un aperitivo nel cuore di Sanremo

Dopo una primavera difficile per tutti e la pausa estiva con il trasferimento al Pico de Gallo, il Pico torna…centrale. Da venerdì riapre il Pico Centrale in corso Mombello, per una cena o un aperitivo nel cuore di Sanremo.

“C’era una volta un galletto - si narra dalle parti del Pico - era il 1995 quando Gianmarco Maccario ha alzato il sipario sui suoi sogni e dato vita al Pico de Gallo. Negli anni musica dal vivo, dj set, spettacoli e serate a tema sulla spiaggia con buona cucina hanno caratterizzato l’anima del Pico, che non ha mai smesso di divertirsi e sperimentare nuove idee diventando uno dei simboli della movida estiva sanremese”.



Il locale è gestito da Gianmarco e Sabrina e diretto da Marco insieme con lo storico staff del Pico de Gallo. Gli interni, completamente rinnovati, riprendono le linee del design industriale strizzando l’occhio al vintage. Fiore all’occhiello del Centrale la carne alla griglia. Ogni taglio viene selezionato dallo chef Luca da allevamenti certificati che seguono protocolli di qualità rigorosi. Curatissima anche la carta della cucina che vuole essere un omaggio alla tradizione italiana senza tralasciare un tocco di internazionalità. Il Centrale mantiene l’anima giocosa del Pico de Gallo e soprattutto l’estro di Fabio che vi aspetta dietro al bancone per un cocktail pre o after dinner.



