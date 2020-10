Pigna: pronto il progetto per la videosorveglianza del paese e delle frazioni, costerà 155mila euro

La Giunta comunale di Pigna, piccolo centro dell’alta Val Nervia, ha deciso di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto all’illegalità, in particolare nella zona del centro abitato principale, sulla Provinciale 64 che lo attraversa e in prossimità di zone o strutture di particolare interesse, compresa la frazione di Buggio.

Nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune si avvarrà delle specifiche risorse per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Le intenzioni del comune, di concerto con la Prefettura, sono quelle di adottare le strategie necessarie per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.

All’inizio del mese l’ufficio tecnico ha elaborato il progetto definitivo dell’impianto di videosorveglianza per Pigna e per la frazione di Buggio. Nei giorni scorsi, in una riunione del tavolo tecnico provinciale, è stato esaminato il progetto, nell’ambito delle procedure tese all’ammissione ai finanziamenti previsti con il Decreto del Ministero dell’Interno e delle Finanze.

Il costo del progetto è di 155mila euro e prevede l’installazione delle telecamere nelle seguenti zone: S.P. 64/69 località Bivio di Gouta, S.P. 64 Regione San Tommaso (Residenza Protetta L. Isnardi), S.P. 64 al bivio con la strada comunale corso Isnardi, S.P. 64 (nel centro abitato in località Ponte, farmacia e località Giaira, S.P. 64 sulla strada comunale in corso De Sonnaz, S.P. 64 in località Lago Pino (zona complesso termale), S.P. 65 al bivio per frazione Buggio Colle Langan, S.P. 66 in frazione Buggio (località Ponteglietto) e sulla strada comunale di frazione Buggio in località La Fasciassa.