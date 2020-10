Fungaioli dispersi nella zona di Gouta: il recupero è terminato poco prima delle 3 di questa notte (Foto)

Sono terminate alle 2.30 le operazioni di recupero dei due fungaioli di 69 e 63 anni, di Mentone e Ventimiglia, dispersi da ieri nella zona di Gouta.

Localizzati intorno alle 23 dai Vigili del Fuoco di Ventimiglia e dall’unità cinofila di Savona, a causa della zona impervia ci sono volute 3 ore per il recupero, eseguito da una squadra del Soccorso Alpino di Ventimiglia.

Sul posto era resente anche un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia allertato dalla centrale del 118 a scopo precauzionale, in modo da prestare assistenza ai due dispersi. I fungaioli erano in buone condizioni buone, anche affaticati e infreddoliti per le basse temperature.

Dopo il ritrovamento in località dei Grugni, nei pressi della ex strada militare non distante da Margheria dei Boschi, i due hanno fatto rientro a casa dai propri familiari.