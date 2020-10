Sanremo: dopo i 40 incentivi all'esodo il Casinò affronterà le eventuali assunzioni solo nel 2021

Dopo l’incentivo all’esodo messo in atto negli ultimi mesi, il Casinò di Sanremo prevede alcune assunzioni nel 2021. Qualche dipendente ha già lasciato la casa da gioco ed altri lo faranno nei prossimi mesi.

Dopo aver fatto il quadro della situazione, in base ai 40 dipendenti che hanno accettato l’incentivo all’esodo, il Cda della Casinò Spa analizzerà i reparti che saranno meno coperti dal personale e in base alle reali necessità provvederà ad eventuali assunzioni. Queste saranno messe in atto, come sempre, attraverso appositi concorsi.

Intanto, nella prima metà del mese di ottobre, il Casinò sta seguendo il trend di incassi del 2020, un anno da dimenticare vista la continua emergenza Covid e senza dimenticare il periodo di chiusura a causa del lock down.

Nei primi due weekend di ottobre, di cui uno che tra l’altro ha visto anche l’emergenza maltempo sul Nord-Ovest della penisola, gli incassi hanno visto un lieve calo rispetto al 2019, ma sempre sulla stessa linea degli altri mesi dell’anno in corso.