Coronavirus: numeri stazionari in Liguria con un nuovo positivo ogni 8 tamponi, lieve calo nella nostra provincia

Rimangono praticamente invariati rispetto a ieri nella nostra regione i numeri relativi al Coronavirus. Sono 186 i nuovi positivi di oggi, poco più della metà di ieri ma con meno della metà dei tamponi, ovvero 1.570 effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapporto, oggi, vede quindi un positivo ogni 8,5 persone sottoposte a test.

Calano invece i numeri nella nostra provincia, dove si sono riscontrati due positivi, entrambi da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 36, di cui 21 da contatto di caso confermato, 13 da attività di screening e 2 da struttura sociosanitaria. In Asl 3 (Genova) sono stati 119, di cui 61 da contatto di caso confermato, 57 da attività di screening e uno da struttura sociosanitaria. In Asl 4 (Levante) 3 nuovi positivi, tutti da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 26, di cui 14 da contatto di caso confermato e 12 da attività di screening.

Da segnalare due morti, un uomo di 53 anni a Spezia e uno di 90 a Genova.

Totale tamponi effettuati: 349.066 (+1.570)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 15.455 (+186)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.099 (+11)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 13.356 (+175)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.392 (+128)

Casi per provincia di residenza

Imperia 268 (+3)

Savona 317 (+31)

Genova 2.482 (+101)

La Spezia 862 (-19)

Residenti fuori regione o estero 126 (+5)

Altro o in fase di verifica 337 (+7)

Totale 4.392 (+128)

Ospedalizzati: 285 (+21); 24 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 17 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 23 (+4) | 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 61 (-3) | 9 in terapia intensiva

Galliera - 42 (-1) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 12 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (-14) | 4 in terapia intensiva

Asl 4 - 10 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 61 (+2) | 5 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.456 (+122)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.442 (+56)

Deceduti: 1.621 (+2).