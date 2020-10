Taggia: furto con spaccata al laboratorio del gelato, proprietario mostra la vetrina sfondata sui social

Furto con spaccata al laboratorio del gelato di via lungo Argentina a Taggia. Ignoti nella notte hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un tombino. A raccontare la vicenda il titolare della gelateria, con un post su Facebook.



“Da quando stanotte mi hanno chiamato i carabinieri, per dirmi che qualcuno aveva preso un tombino di ghisa e lo ha usato per rompere la porta vetro, del negozio, ho pensato e ripensato se postare o no.



Il furto con spaccata fino ad oggi mi faceva venire in mente un film di Toto.... Da stanotte limmagine del tombino nel mio negozio, sostituirà il ricordo. Ho deciso di postare, non per fare terrorismo, ma solo per dire che qualcuno non ha capito un c.... di come si sta al mondo, io che vengo dalla strada, sulla quale vivo tutti i giorni, a testa alta, rispettando tutto e tutti, continuero a farlo, perché se ho imparato qualcosa in questi 46 anni, non è la pietà. Non la considero onorevole né per chi la concede e nemmeno per chi la riceve”.