Coronavirus: numeri in rialzo in Liguria, un positivo ogni 8 tamponi. In totale 386 in regione e 22 in provincia

Salgono decisamente in rialzo anche oggi i numeri relativi al Coronavirus nella nostra regione. Sono infatti 386 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 3.334 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ovvero un positivo ogni 8 tamponi eseguiti).

Nella nostra provincia sono stati 22 i positivi di oggi, di cui 7 da contatto di caso confermato e 15 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 16 di cui 7 da contatto di caso confermato e 9 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati ben 320, di cui 119 da contatto di caso confermato e 201 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono stati 28, di cui 12 da contatto di caso confermato e 16 da attività di screening.

Sono due i decessi da segnalare: una donna di 90 anni ed un uomo di 82, entram al Policlinico San Martino di Genova.

Totale tamponi effettuati: 347.496 (+3.334)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 15.269 (+386)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.088 (+41)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 13.181 (+345)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4264 (+269)

Casi per provincia di residenza

Imperia 265 (+12)

Savona 286 (+6)

Genova 2.381 (+165)

La Spezia 881 (-27)

Residenti fuori regione o estero 121 (+3)

Altro o in fase di verifica 330 (+10)

Totale 4.264 (+269)

Ospedalizzati: 264 (+16); 26 in terapia intensiva

Asl 1 - 15 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 19 (+2) | 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 64 (+13) ! 12 in terapia intensiva

Galliera - 43 (+3) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 13 (+3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 45 (-2) | 3 in terapia intensiva

Asl 4 - 6 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 59 (-5) | 5 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.334 (+136)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.386 (+105)

Deceduti: 1.619 (+2).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 774 (-64)

Asl 2 - 774 (+85)

Asl 3 - 1378 (+67)

Asl 4 - 333 (-66)

Asl 5 - 668 (-6)

Totale 3.927 (+16)