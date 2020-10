Le immagini possono più delle parole, mai come in questo caso. Sabato mattina Ventimiglia si è risvegliata e i suoi abitanti, che tanto la amano, hanno realizzato che niente sarebbe stato più come prima. Segni indelebili nella ‘pelle’ della città di confine.

Poi il lavoro, l’impegno, la fatica, la voglia di ricominciare che saprà donare alla ripartenza un sapore diverso, figlio dello spirito di comunità che Ventimiglia ha dimostrato.