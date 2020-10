Giovedì 22 ottobre, il Crédit Municipal di Nizza organizza un'eccezionale asta giudiziaria di oro, gioielli e pelletteria di lusso

Il prossimo 22 ottobre il Crédit Municipal di Nizza vi aspetta alle 13:30 per un'eccezionale asta giudiziaria di oro, gioielli e pelletteria. La vendita sarà preceduta da un'esposizione dalle 9 alle 11.30 a vetrine chiuse.

Un appuntamento esclusivo da non perdere per gli amanti del settore. Per partecipare è obbligatorio l'uso della mascherina. L'asta è aperta a tutti e si svolgerà a partire dalle 13.30 in Via Gioffredo, 43 al primo piano dell'immobile del Crédit Municipal di Nizza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati.

L'asta si terrà sotto la guida dei banditori Wetterwald e Rannou-Cassegrin.

Per ogni ulteriore informazione vi consigliamo di visitare il sito: http://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.htmlhttp://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.html.