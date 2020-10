Ventimiglia: partita la raccolta fondi per il gattile, raccolti già 5.000 euro sui 7.000 dell'obiettivo

“Dopo questo tragico evento che ha travolto Ventimiglia il gattile è in condizioni critiche e i volontari hanno bisogno del nostro aiuto per alzarsi. Anche pochi euro posso fare tanto per queste piccole creature indifese”.

Intervengono in questo modo i volontari del gattile di Ventimiglia, disastrato dalla piena del Roya. E’ stata organizzata una raccolta fondi (QUI), che ha già raggiunto in poche ore la cifra di 5.300 sull’obiettivo di 7.000. Sono quasi tutte donazioni minime ma, come sempre in questi casi, le gocce formano il mare.

Il ricavato della raccolta sarà donato all’associazione ‘Randagi Fortunati di Ventimiglia’ che servirà a rifornirsi di cibo, crocchette, coperte, cucce, lettiere, acqua e altro.