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Attualità | 15 ottobre 2026, 07:02

San Biagio della Cima revoca il divieto di accensione di fuochi

Una decisione presa visto il miglioramento delle condizioni e in accordo con altre amministrazioni del territorio

San Biagio della Cima revoca il divieto di accensione di fuochi

San Biagio della Cima revoca l'ordinanza sindacale di divieto assoluto di accensione di fuochi.

Una decisione presa dal Comune visto il miglioramento delle condizioni e in accordo con altre amministrazioni del territorio.

Sul territorio comunale l'accensione dei fuochi sarà, dunque, consentita solamente nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dall'alba fino alle 10 con le modalità previste dal "Regolamento comunale per l'accensione del fuoco nel territorio comunale" in vigore che è possibile consultare sul sito web del Comune.

Elisa Colli

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