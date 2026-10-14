Taggia cerca sponsor per il Natale 2026/2027: contributi da 500 euro per luminarie, eventi e iniziative

Il Comune di Taggia si prepara alle festività natalizie 2026/2027 e apre alla collaborazione con il mondo economico per finanziare eventi, manifestazioni, addobbi e luminarie. L'Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di potenziali sponsor, con l'obiettivo di sostenere il programma delle iniziative previste durante il periodo più atteso dell'anno. L'iniziativa, approvata con deliberazione della Giunta comunale del 13 ottobre e con determinazione del servizio competente, punta a coinvolgere operatori economici disposti ad associare il proprio nome e la propria immagine alle attività turistiche e culturali organizzate sul territorio. In cambio del contributo economico, il Comune garantirà visibilità ai marchi aderenti attraverso la campagna di comunicazione dedicata agli appuntamenti natalizi.

La finestra temporale individuata per le iniziative va dall'8 dicembre al 6 gennaio, periodo durante il quale saranno promossi gli eventi e gli allestimenti programmati dall'Amministrazione. La partecipazione è aperta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, che dovranno risultare in regola sotto il profilo amministrativo e non presentare cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione. Sono inoltre previste specifiche condizioni per garantire la compatibilità delle attività degli sponsor con gli interessi pubblici e con l'immagine dell'ente. L'obiettivo è costruire una collaborazione che consenta di sostenere le iniziative natalizie, offrendo al tempo stesso alle realtà economiche interessate un'opportunità di promozione sul territorio.

L'importo minimo previsto per la sponsorizzazione è di 500 euro, oltre Iva. Lo spazio pubblicitario assegnato sarà proporzionato all'offerta economica presentata, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale. Il Comune si farà carico della stampa dei materiali relativi alla sponsorizzazione, mentre gli sponsor dovranno fornire il proprio logo e gli strumenti necessari per riprodurlo correttamente. La grafica dovrà essere preventivamente approvata dall'ente. È inoltre previsto che, quando il marchio dello sponsor sarà associato allo stemma comunale, risulti chiaramente visibile senza diventare predominante rispetto al segno distintivo del Comune. Per le sponsorizzazioni saranno applicati i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, fermo restando che eventuali imposte, tasse e canoni pubblicitari dovuti resteranno a carico dello sponsor.

Non tutte le proposte potranno essere accolte. L'avviso esclude, tra le altre, le sponsorizzazioni legate a propaganda politica, sindacale o religiosa, quelle riconducibili alla pubblicità di tabacco e bevande alcoliche distillate e i messaggi offensivi, razzisti, discriminatori o lesivi della dignità umana. Sono esclusi anche i contenuti in contrasto con le leggi e i regolamenti e la pubblicità esplicita. Il Comune valuterà le manifestazioni di interesse privilegiando la coerenza tra l'attività pubblica sostenuta e la promozione dello sponsor, riservandosi la facoltà di rifiutare le proposte non ritenute idonee. L'avviso precisa inoltre che la procedura non costituisce una gara per l'affidamento di servizi e non comporta la formazione di graduatorie o l'attribuzione di punteggi.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12.00 del 6 novembre 2026, utilizzando l'apposito modello allegato all'avviso, compilato su carta intestata dello sponsor. La documentazione dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it, con firma digitale oppure con firma autografa e successiva scansione. Una volta individuato lo sponsor e formalizzato l'accordo, il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, secondo lo schema predisposto dal Comune. L'Amministrazione si impegna, dal canto suo, a garantire la presenza del logo, del marchio o del nome dell'operatore economico nella campagna di comunicazione degli eventi natalizi, secondo le modalità che saranno definite.