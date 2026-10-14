Federalberghi Imperia al TTG di Rimini: Trevia guida la delegazione per promuovere il turismo tutto l’anno

La Federalberghi Confcommercio della provincia di Imperia è presente al TTG Travel Experience di Rimini con una delegazione guidata dal presidente provinciale Davide Trevia. La manifestazione, in programma dal 14 al 16 ottobre, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il settore turistico internazionale e offre un’importante occasione per promuovere le potenzialità del territorio imperiese sui mercati esteri. L’obiettivo è mettere in evidenza un’offerta che spazia dal mare all’entroterra, valorizzando le peculiarità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della provincia. Una strategia che punta a rafforzare l'attrattività della Riviera dei Fiori e a intercettare nuovi flussi turistici, anche al di fuori dei tradizionali periodi di maggiore affluenza.

Al centro della partecipazione c’è soprattutto la possibilità di promuovere un turismo capace di andare oltre la stagione estiva, facendo leva sulla varietà delle esperienze che la provincia di Imperia può offrire durante tutto l’anno. Dalla pista ciclabile ai sentieri dell’entroterra, dalle attività all’aria aperta alle eccellenze della cucina locale, il territorio presenta caratteristiche che possono incontrare l’interesse di un pubblico internazionale sempre più attento alle esperienze autentiche e al contatto con la natura. In questo contesto, il TTG rappresenta una vetrina strategica per consolidare relazioni e far conoscere le opportunità di soggiorno in un’area in cui mare e montagna convivono a breve distanza.

A sottolineare il valore della presenza alla manifestazione è il presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio, Davide Trevia, che ribadisce l’impegno dell’associazione nella promozione turistica del Ponente ligure. "Ancora una volta siamo impegnati in prima linea nella promozione del nostro territorio e delle sue caratteristiche peculiari, a cominciare dalla preziosa e praticamente unica combinazione di mare e montagna a distanza di pochi chilometri. Un aspetto che, unito all’outdoor, legato alla pista ciclabile e ai sentieri, e ancora all’enogastronomia, può offrire grandi attrattive per il turismo internazionale".

Il traguardo indicato da Trevia è quello di rendere la provincia di Imperia una destinazione da scegliere in ogni periodo dell’anno, valorizzando le opportunità offerte non soltanto dalla costa, ma anche dai borghi, dai percorsi naturalistici e dalle tradizioni gastronomiche dell’entroterra. "Il nostro obiettivo è quello di far giungere al pubblico internazionale la possibilità di fare vacanze in provincia di Imperia per tutto l’arco dell’anno e, in questo modo, lavorare concretamente per una destagionalizzazione del turismo", conclude il presidente provinciale. Un percorso che punta a distribuire maggiormente le presenze, sostenendo le strutture ricettive e le attività economiche locali anche nei mesi tradizionalmente meno frequentati.

La delegazione presente a Rimini testimonia il coinvolgimento del sistema turistico ligure nella promozione delle destinazioni del territorio. Nella fotografia, da destra a sinistra, figurano Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria; Carlo Tixe, presidente di Federalberghi Genova; Fabio Raimondo, presidente nazionale Giovani albergatori di Federalberghi; Luca Spandre, assessore al Turismo del Comune di Diano Marina; Davide Trevia, presidente di Federalberghi della provincia di Imperia; Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina; e Dario Ghiglione, presidente di Federalberghi Imperia.