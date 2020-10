Due operai morti ieri sera sulla Provinciale per Vignai: il cordoglio del Consigliere sanremese Stefano Isaia

“Apprendo solo ora e con enorme dolore dell'incidente avvenuto nella zona tra Vignai e Monte Ceppo, dove hanno perso la vita due uomini durante i lavori di ripristino e pulizia strada”.

Interviene in questo modo Stefano Isaia, Consigliere comunale della Lega a Sanremo, che prosegue: “Due uomini che stavano duramente lavorando al servizio di tutta la collettività a seguito delle terribili conseguenze che il maltempo ha inflitto al nostro territorio. Desidero porgere il mio sentito cordoglio alle famiglie anche se non trovo le parole per esprimere la tristezza che provo. Vicinanza alle famiglie per questa enorme perdita, perdita per tutta la comunità".