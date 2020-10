Riapre martedì a senso unico alternato la Statale 20 a Trucco di Ventimiglia, si lavorerà ancora domani

Riaprirà martedì, a senso unico alternato per tutti, la strada Statale 20 del Colle di Tenda, all’altezza di Trucco sul territorio comunale di Ventimiglia, chiusa da venerdì notte a causa della furia del fiume Roya.

La conferma arriva dal Sindaco di Airole, Maurizio Odoero, che sta seguendo da vicino i lavori che proseguiranno per tutta la giornata di domani. Il crollo della carreggiata ha spezzato i collegamenti tra la costa e l’entroterra, bloccando Airole e Olivetta San Michele, a loro volta isolate anche a Nord per la frana a Breil, in territorio francese.

Al momento sulla statale transitano solo eventuali mezzi di soccorso mentre il presidio medico viene garantito dalla Croce Verde che mantiene un’ambulanza con volontari ad Airole, pronti a intervenire in vallata.