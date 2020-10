La Provincia impegnata a 360 gradi sui danni da maltempo: il Presidente Abbo "L'Ente dovrebbe avere più mezzi"

“Stiamo lavorando alacremente in Valle Argentina per il doppio problema che si sta vivendo nella parte bassa e in quella alta. Per quanto riguarda Badalucco abbiamo riaperto parzialmente e, in un paio di giorni potremo tornare alla normalità”.

Lo ha detto il Presidente della Provincia, Domenico Abbo, commentando la drammatica situazione che sta vivendo l’imperiese dopo il passaggio della perturbazione di venerdì notte. A Badalucco la Provincia ha operato a tempo di record, anche se al momento passano i mezzi di soccorso, mentre a Triora la situazione è sicuramente più difficile. La frana sulla curva, pur avendo la stessa tipologia di erosione da parte del torrente che si è ‘mangiato’ davvero tutto. I problemi tra Molini e Triora c’è un’altezza sottostrada di circa 15 metri e non sarà facile intervenire in tempi brevi.

“Sicuramente faremo lavori di somma urgenza ovunque – ha proseguito Abbo - ma stiamo anche lavorando su altre criticità come Mendatica, dove abbiamo limitato la viabilità. C’è pure l’interruzione verso Cosio, che non è isolata ma manca una viabilità alternativa”.

La Provincia sta facendo verifiche di alcuni ponti crollati, come il ‘Tecchia’ nella zona di Ubaga mentre a Vessalico e Ranzo la situazione è simile ma sono di competenza comunale. “Noi lavoreremo nuovamente sulle ‘somme urgenze’ ma poi dovremo poter ricevere i finanziamenti, perché per Rocchetta Nervina abbiamo per ora ricevuto solo metà dei fondi. Al momento tutti i tecnici della Provincia sono impegnati a 360 gradi. L’ente c’è e, con i mezzi che abbiamo facciamo quanto si può. Sicuramente c’è bisogno di una razionalizzazione degli stessi e, in questi momenti si nota”.