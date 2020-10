Incidente sulla A10 tra Andora e Albenga: traffico in tilt in direzione Genova

AGGIORNAMENTO ORE 10.31: secondo quanto riferito si è trattato di un tamponamento tra veicoli. Nella dinamica, pare che un'automobile sia andata in testacoda. Tre persone, due in codice giallo e una verde, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.



Incidente stradale nella mattinata odierna sulla A10 al chilometro 87+700 tra Andora e Albenga in direzione Genova.

L'allarme lanciato intorno alle ore 9. Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Al momento non si hanno informazioni precise sui veicoli coinvolti.

Autostrada dei Fiori segnala disagi al traffico. Code per due chilometri. Viabilità bloccata.