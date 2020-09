Sanremo: il consiglio comunale ufficializza l'ingresso del consigliere Masselli e la nomina del neo assessore Faraldi (Foto)

Il consiglio comunale convocato per questa sera alle 17.30 si è aperto con le nomine ufficiali di Paolo Masselli e Giuseppe Faraldi.

Faraldi prende il posto di Alessandro Sindoni in amministrazione ricoprendo il ruolo di assessore a Sport, Turismo e Manifestazioni. A sostituirlo in consiglio comunale, primo tra i non eletti, è Paolo Masselli, giovane innesto per l'assise matuziana.

Dopo le nomine delle scorse settimane, la riunione di questa sera ha visto il saluto da parte dei consiglieri e di tutta l'amministrazione.