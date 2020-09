A Taggia arrivano le fototrappole contro i furbetti della differenziata, Cava "Vogliamo educare prima di sanzionare"

"Vogliamo educare prima di sanzionare - mette le mani avanti l'assessore all'ambiente Lucio Cava - Inizieremo con il posizionare le fototrappole in quelli che abbiamo identificato come quattro punti ad alta criticità su Taggia. Ci tengo fin da ora a ringraziare l'Ufficio Ambiente del Comune che sarà chiamato a controllare questi occhi elettronici e naturalmente un grazie anche a Docks Lanterna, ai Rangers e al comando di Polizia Locale per la costante collaborazione su questa problematica".

"In questa fase oltre all'occhio elettronico ci avvarremo anche dei Rangers che procederanno a pattugliare in divisa il territorio. - prosegue l'assessore Cava - Purtroppo c'è stato un aumento dei sacchi di spazzatura abbandonati contenenti ogni frazione di rifiuto. E' un grosso problema perchè come se non fosse già abbastanza grave si tratta di punti di forte passaggio, quindi si creano condizioni di degrado. Oltre a non essere decoroso, questa spazzatura attira anche cani, gatti, topi o gabbiani che aprono i sacchetti sparpagliando i rifiuti, peggiorando la situazione".



"Confidiamo di riuscire ad arginare il problema in tempi rapidi. Se l'uso di queste apparecchiature si dimostrerà pienamente efficace, non escludo che nei prossimi mesi si possa decidere di acquistare nuove fototrappole per coprire una porzione ancora più ampia di territorio" - conclude l'assessore Lucio Cava.