Liguria: torna da lunedì prossimo alle 7.40 il quotidiano appuntamento con 'Buongiorno Regione'

Un appuntamento quotidiano per raccontare i territori dopo l'emergenza Covid: dalla sanità ai trasporti, dalla scuola ai problemi del lavoro, dall'ambiente ai temi sociali.

Da lunedì prossimo alle 7.40 torna anche in Liguria su Rai 3, ‘Buongiorno Regione’, la rubrica della Tgr in onda dal lunedì al venerdì che tra informazione e rapporto con i telespettatori continua a proporsi come una finestra sull'attualità di ogni regione. Una rubrica che è leader negli ascolti della fascia del mattino.

Tra le novità di questa edizione curata dalla Redazione Tgr Liguria (direttore Alessandro Casarin, condirettore Alessandro Pacchetti, caporedattore Luca Ponzi) il meteo in studio in diretta: uno spazio necessario in una Liguria spesso interessata da eventi metereologici significativi, soprattutto in autunno. Tra i temi salienti della prima puntata, l'attualità con le difficoltà delle aziende sfrattate sotto l'elicoidale di Genova.

Poi il consueto ‘Bar sport’ del lunedì: ospiti autorevoli commentano i fatti sportivi del fine settimana, con particolare riferimento al calcio, in una regione che ora è in testa alla classifica della geografia calcistica per numero di squadre nel campionato di serie A, ben tre, Genoa Sampdoria e il neopromosso Spezia. Lunedì ci sarà in diretta il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli

‘Buongiorno Regione’, quest'anno, intende offrire ai cittadini un punto quotidiano sulla situazione Covid: non solo dati ma anche informazioni utili per tamponi, test e quarantena. Si continuerà a dare spazio a quello che non va, che manca, o che non funziona come dovrebbe. In sommario, servizi e dirette dalle principali località della Liguria su sanità, disagio sociale, strade, tasse, rifiuti, ma anche economia e politica, con l'obiettivo, a partire da un caso specifico, di coinvolgere l'intera platea televisiva. Non mancheranno inchieste e rubriche con il coinvolgimento dei cittadini, che potranno segnalare piccoli o grandi problemi (una pianta caduta, un tombino scoperchiato, le buche nelle strade, le code in un ufficio pubblico) che però riguardano tutti.

‘Dal vostro inviato’, inoltre, permetterà a tutti di recapitare a un numero di cellulare (attraverso Whatsapp) foto, video e segnalazioni che saranno valutate dalla redazione e mandate in onda. Spazio anche alla ‘bellezza’, alla scoperta o riscoperta del territorio, dal verde dell'appennino ligure al blu del nostro mare. Con tutte le storie che la nostra terra è in grado di raccontare.