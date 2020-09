Nella serie di interventi per il contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti in città, sono stati denunciati due sanremesi C.G. (42 anni) e D.F. (47 anni) perché trovati in possesso di 5,25 grammi di cocaina suddivisa in nove dosi.

Ieri, invece, è stato indagato per violazione della normativa sugli stranieri B.S., 32enne marocchino, poiché risultato inadempiente ad un ordine del Questore di Lucca di lasciare il territorio nazionale.