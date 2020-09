Valle Arroscia: Mendatica, Ranzo e Rezzo insieme per le giornate europee del patrimonio

Anche Mendatica, Ranzo e Rezzo aderiscono alle "Giornate Europee del Patrimonio": sabato prossimo dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile andare alla scoperta della Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso e della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Borgo di Cenova con il Museo della Pietra a Rezzo; partecipazione alle "Giornate Europee del Patrimonio", coordinate nel nostro Paese dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, promossa dalle amministrazioni comunali di Mendatica, Ranzo e Rezzo.

"I Lapicidi da Cenova: tracce di bellezza scolpita in Valle Arroscia" il filo conduttore dell'iniziativa perché- spiegano gli organizzatori- "si tratta di luoghi in cui hanno lavorato i conterranei maestri scalpellini Lapicidi da Cenova, autori di una singolare esperienza artistica vissuta in Valle Arroscia a cavallo tra il XV e il XVI secolo"

"In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio- proseguono- vogliamo rendere fruibili questi tesori di arte e di storia che conserva la nostra Valle: può essere l'occasione, per chi ha voglia di passare una giornata diversa nel nostro Entroterra, per la scoperta della bellezza di questi tesori insieme a quella delle ricchezze paesaggistiche e naturali e delle peculiarità enogastronomiche"

Per informazioni: Comune di Mendatica (0183/328713- mendatica@libero.it), Comune di Ranzo (0183/318085-3668159682-protocollo@comune.ranzo.im.it), Comune di Rezzo (0183/34015-info@comune.rezzo.im.it).