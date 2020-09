Colle di Nava: al via la raccolta fondi per un sentiero naturalistico attrezzato anche per disabili

L’iniziativa è bellissima, di quelle a cui è difficile rimanere indifferenti. Per questo è partita la raccolta fondi pubblica sulla piattaforma ‘Produzioni dal Basso’ del network Banca Etica (QUI).

Il progetto immediatamente realizzabile una volta raccolti i fondi, è promossa della Cooperativa di Comunità Terre di Nava, impegnata nella valorizzazione del territorio e nella costruzione di un cammino comune che guardi all’inclusione sociale. L’iniziativa è supportata attivamente molti Enti ed Associazioni tra le quali la nostra cooperativa che impegnata in prima linea con alcuni dei nostri soci per la realizzazione del progetto. Nel dettaglio, il sentiero nel bosco consisterà in un percorso ad anello, percorribile con facilità in circa un'ora di tempo; durante il tragitto sarà possibile immergersi nei colori e nei profumi della lavanda, raccoglierla e conoscerne la storia, scoprire piante e aromi, camminare a piedi scalzi per riscoprire il contatto con la natura, ritrovare se stessi attraverso esperienze sensoriali nel bosco.

Il percorso è immerso all’interno della colonia alpina di Col di Nava situata a 900 mt sul mare, al confine tra Liguria e Piemonte, nel comprensorio delle Alpi Ligure nella frazione di Nava nel Comune di Pornassio, famoso per la produzione di lavanda e miele. Il tracciato attrezzato sarà aperto a tutta la Comunità e a tutti gli escursionisti ma quello che ci rende orgogliosi è fare vivere questa esperienza anche a persone alle quali spesso è difficile il contatto diretto con la natura e la sensazione di benessere e libertà che questo può dare.

Per questo motivo una parte importante delle donazioni è destinata all'acquisto di una carrozzina trekking e alla realizzazione di pannelli informativi in braille. Per conoscere tutti i dettagli del progetto e dare un aiuto economico cliccare QUI ed effettuare la donazione. Sabato alle 19 il Comitato ‘Terre di Nava’ organizza un aperitivo per l'avvio della campagna fondi. L'appuntamento presso la Colonia di Nava è organizzato secondo le norme anti Covid-19. È pertanto obbligatoria la prenotazione al 3391939397.