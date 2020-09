Elezioni comunali: Perinaldo ha un nuovo Sindaco, vittoria di Vincenzo Di Donato su Mauro Agosta

E’ Vincenzo Di Donato il nuovo Sindaco di Perinaldo. Da poco è terminato lo scrutinio nel piccolo centro dell’entroterra e Di Donato ha portato a casa il 71,52% con 344 voti contro il 28,48% (137 voti) del suo antagonista, Mauro Agosta.

Queste le prime dichiarazioni del neo primo cittadino: “Adesso si inizia a lavorare e dobbiamo seguire il programma punto per punto, nell’arco dei 5 anni. Penso che, almeno l’80% dei punti saranno portati a termine, grazie alla nostra motivazione con una squadra nuova e con l’esperienza dell’ex Sindaco, Francesco Guglielmi. Metteremo le mani sulle frazioni, che hanno bisogno di interventi e lavori da eseguire. Vogliamo portare a termine il lavoro dell’ex Sindaco ma anche lavorare a nuove idee che sono state messe in campo. Ci è un po’ dispiaciuto il fatto che i nostri avversari ci hanno attaccato, andando troppo sul personale. Noi non abbiamo risposto perché non è nel nostro stile”.

Saranno 7 i consiglieri di maggioranza per la lista del Sindaco 'Viviamo Perinaldo'. Tre, invece, quelli di opposizione, che fanno capo alla lista 'Perinaldo 2.0'.