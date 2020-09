Flavio Di Muro sulle regionali: “La vittoria di Toti conferma il buongoverno della Lega in Liguria

“La vittoria della nostra coalizione con la conferma del presidente Toti dimostra l’apprezzamento dei liguri per il buongoverno della Lega, forza politica trainante dell’alleanza. I 15.450 voti ottenuti, pari al quasi 19% delle preferenze in provincia, sono la dimostrazione che gli imperiesi hanno fiducia nel nostro partito, nel nostro leader Salvini e nel modello Genova che con la Lega al governo ha portato alla ricostruzione del nuovo ponte in tempi record”.

Lo ha detto il deputato della Lega e referente provinciale a Imperia Flavio Di Muro, commentando le elezioni Regionali. “La riconferma del capolista Alessandro Piana – prosegue - presidente del consiglio regionale uscente, insieme agli ottimi risultati ottenuti dagli altri candidati Mabel Riolfo, Monica Gatti e Marco Medlin, che non si sono risparmiati in questa lunga e difficile campagna elettorale, confermano il radicamento e l’attaccamento al territorio del nostro movimento. Continueremo a essere a fianco dei cittadini e dei sindaci, dei neoeletti in provincia a cui rivolgo i complimenti da parte di tutto il partito. Ringrazio tutti gli elettori, i militanti, i nostri sostenitori che hanno dato il massimo in questa lunga estate e hanno reso possibile raggiungere un traguardo importantissimo come il governo della Regione Liguria per i prossimi cinque anni”.