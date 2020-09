Enrico Ioculano eletto Consigliere regionale: la soddisfazione del Partito Democratico ventimigliese

“Abbiamo aspettato l'ufficialità dei risultati per esprimere con orgoglio, la nostra grandissima soddisfazione per l' ottimo risultato ottenuto dal nostro candidato Enrico Ioculano e dal partito democratico a Ventimiglia”.

Interviene in questo modo la segreteria della città di confine del Pd, che prosegue: “Un risultato personale straordinario per Ioculano che rappresenta il frutto dell'impegno serio e costante portato avanti da anni sul territorio intemelio, e del lavoro di un gruppo compatto e coeso, che dal 2014 ha creduto in lui, e con lui ha saputo traghettare il partito dalla percentuale del 10%, al 23% di oggi, con una percentuale superiore a quella regionale e provinciale”.

“Un partito rinnovato che guarda al futuro – termina il Pd ventimigliese - intorno ad un grande leader, giovane e capace, che saprà rappresentare al meglio il nostro Ponente anche in Regione”.