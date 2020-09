Soldano: era senza l'assicurazione e con il libretto scaduto, multa e auto sequestrata dalla Provinciale (Foto)

Pensava di farla franca ma non aveva fatto i conti con la Polizia Provinciale e la pattuglia formata da Gianni Calvi e Andrea Marvaldi.

Si tratta di un uomo residente a Soldano che è stato multato per non aver stipulato l'assicurazione Rca e aver omesso di aggiornare la carta di circolazione dell'auto acquistata oltre un anno fa. Per lui sono scattati due verbali da circa 800 euro e anche il veicolo è stato sequestrato.

La Polizia Provinciale svolge continui controlli per far rispettare il codice della strada, con particolare attenzione nei Comuni che non possiedono un agente Municipale in organico. In proposito la settimana scorsa era stato multato un abitante di Pigna che ha abbandonato l'auto ormai non più circolante nel parcheggio pubblico.