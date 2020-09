Sanremo: in anticipo sui tempi previsti l’ufficio postale di Baragallo tornerà all’apertura su sei giorni

L'ufficio postale di via Dante Alighieri

Con un grande anticipo sui tempi previsti a fine agosto, già da lunedì l’ufficio postale di Baragallo tornerà a effettuare l’orario sui sei giorni alla settimana. In estate aveva destato più di una preoccupazione la voce che voleva l’ufficio destinato a proseguire con l’orario ridotto anche all’arrivo dell’autunno (leggi la notizia cliccando QUI), ma non sarà così.

La vicenda dell’ufficio postale di Baragallo aveva interessato no poco anche la politica locale con gli interventi dei consiglieri Umberto Bellini e Gianni Berrino. Grazie anche al lavoro di Comune e amministrazione ora l’ufficio postale tonerà sull’orario canonico. Un servizio non di poco conto per un quartiere molto popoloso.

“Esprimo grande soddisfazione per il ritorno dell’orario sui sei giorni - dichiara ai nostri microfoni il consigliere Umberto Bellini - un grazie al sindaco Alberto Biancheri per l’impegno profuso”.