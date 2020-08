Sanremo: ufficio postale di via Dante con orario ridotto anche in autunno? Le Poste: “Stiamo valutando”

Sta destando non poca preoccupazione tra i residenti della zona Borgo l’indiscrezione che vedrebbe una possibile riduzione dell’orario per l’ufficio postale di via Dante. Qualcuno, a onor del vero, aveva ipotizzato anche una possibile chiusura totale, ma l’ipotesi viene seccamente smentita da Poste Italiane.

Come da programma, in estate l’ufficio resta aperto tre giorni e non sei: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35 fino al termine di agosto. Ma pare che per il 2020 si possa ipotizzare anche un prolungamento dell’orario estivo anche in autunno. In merito l’ufficio stampa di Poste Italiane fa sapere che “è in corso di valutazione il prolungamento orario per il mese di settembre”. Un’ipotesi che non piace ai residenti e che questa sera sarà discussa anche in consiglio comunale per voce del consigliere di maggioranza Umberto Bellini.

Al momento la succursale di Sanremo 5 sarà aperta per tre giorni fino al termine di agosto ed è molto probabile che lo rimanga anche a settembre. Una soluzione che potrebbe provocare qualche problema all’utenza di zona, principalmente composta da anziani.

Da Poste Italiane ricordano anche gli orari e gli indirizzi degli altri uffici dislocati a Sanremo (tutte aperte lun-ven 8.20-13.55 e sabato fino alle 12.35 ad eccezione di quella di via Roma aperta lun-ven 8.20-19.05 e il sabato fino alle 12.35): via Roma 158, via Pietro Agosti 241, strada San Martino 94, via Galileo Galilei 395, corso Matuzia 191, via Dante Alighieri 161, via San Francesco 80.