Settembre da record per il caldo in Liguria, 24 notti tropicali in provincia di Imperia, negli ultimi giorni i primi segnali d'autunno

Dopo un paio di settimane di ritardo, l’autunno è finalmente arrivato anche in provincia di Imperia. Con lultima allerta gialla si è registrato un sensibile calo delle temperature, dopo un settembre caratterizzato da valori superiori alla media e un inizio di ottobre ancora all’insegna del caldo anomalo. A confermarlo sono i dati diffusi da Arpal, che descrivono un mese particolarmente caldo per la Liguria, soprattutto per quanto riguarda le temperature minime notturne. Settembre 2026 ha fatto registrare valori elevati, in particolare durante la prima decade. Il 6 settembre le temperature massime hanno raggiunto i 35,3 gradi a Colle di Cadibona e i 35,1 gradi a Padivarma. Nelle settimane successive il caldo ha progressivamente perso intensità, senza tuttavia scomparire: il 22 settembre, ad Albenga-Isolabella, la colonnina di mercurio è arrivata a 32,6 gradi.

A caratterizzare il mese sono state soprattutto le notti particolarmente calde, con temperature minime che in diverse occasioni sono rimaste ben al di sopra dei valori tipici del periodo. Il 7 settembre Sanremo ha registrato una minima di 25,8 gradi, mentre a Genova si sono raggiunti i 25,5 gradi. Anche nella seconda parte del mese diverse località costiere hanno continuato a rilevare minime superiori ai 22-23 gradi. Il dato più significativo riguarda il numero di notti tropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. A settembre ne sono state registrate 24 in provincia di Imperia, 22 a Savona, 19 a Genova e 8 a La Spezia. Si tratta di valori mai raggiunti in precedenza nella serie storica di riferimento considerata da Arpal.

Il confronto con il 2022, anno già contraddistinto da un autunno particolarmente caldo, evidenzia ulteriormente la portata del fenomeno: in quell'anno le notti tropicali erano state 15 a Genova, 11 a La Spezia, 13 a Imperia e 8 a Savona. Nel settembre 2026 sono state rilevate anche notti con temperature minime superiori ai 24 gradi: quattro a Genova, una a Imperia e una a Savona. Nel 2022 non si erano verificati episodi analoghi. Per Savona, Genova e La Spezia, le temperature registrate nei primi giorni del mese si collocano al quarto posto tra le più elevate della prima decade di ottobre dal 2003 a oggi. Imperia, con valori intorno ai 25,5 gradi, si posiziona invece al nono posto.

La situazione sembra ora essere definitivamente cambiata: dalla mattinata del 7 ottobre a Sanremo le temperature sono scese di circa 4 gradi, mentre a Imperia di circa 3, dando così un po' di tregua dopo le notti tropicali che si sono susseguite da fine maggio.