“Dove finiscono i pensieri”, il libro di Alessandro Condò sostiene l'ENPA di Sanremo: un aiuto concreto per gli animali

La passione per la lettura incontra l’amore per gli animali in un’iniziativa che unisce cultura e solidarietà. Si intitola “Dove finiscono i pensieri” il libro di Alessandro Condò, protagonista di un progetto realizzato in collaborazione con la sezione di Sanremo dell’ENPA, Ente nazionale protezione animali. L’iniziativa, in programma dal 15 ottobre al 15 gennaio, nasce con l’obiettivo di trasformare un gesto semplice, come l’acquisto di un libro, in un contributo concreto a favore degli animali accolti e assistiti dai volontari. Un’occasione per avvicinarsi alla scrittura e alla riflessione personale, sostenendo al tempo stesso chi ogni giorno si impegna nella cura e nella tutela degli amici a quattro zampe.

Il volume, che porta come sottotitolo “Poesie e aforismi per riscoprire ciò che davvero conta”, propone un percorso attraverso parole, emozioni e consapevolezza. I testi invitano il lettore a soffermarsi sui sentimenti, sulle esperienze quotidiane e su quei valori che spesso rischiano di passare in secondo piano nella frenesia della vita. Il progetto editoriale si lega così a un messaggio più ampio, nel quale la sensibilità verso gli altri e il rispetto per gli animali diventano parte di una riflessione sul modo di vivere e di guardare il mondo. La copertina, con un tramonto sul mare e una figura raccolta in contemplazione, richiama proprio questa dimensione intima e personale.

Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere le attività dell’ENPA di Sanremo, realtà impegnata nella cura, nella protezione e nel benessere di cani, gatti e degli altri animali accolti. L’associazione svolge un ruolo importante sul territorio, grazie all’attività dei volontari e all’impegno quotidiano dedicato agli animali che necessitano di assistenza. L’acquisto del libro rappresenta quindi un modo per affiancare concretamente questo lavoro, contribuendo a mantenere viva una rete di solidarietà fondata sul rispetto degli esseri viventi. Il messaggio scelto per la campagna, “Un libro per fare del bene”, sintetizza lo spirito dell’iniziativa: unire il piacere della lettura a un gesto capace di produrre un effetto positivo.

“Dove finiscono i pensieri” è disponibile anche su Amazon, sia nella versione cartacea sia in formato digitale Kindle, offrendo così la possibilità di scegliere tra il libro tradizionale e la lettura su dispositivi elettronici. L’iniziativa invita a considerare l’acquisto non soltanto come un’occasione per scoprire poesie e aforismi, ma anche come un gesto di vicinanza verso gli animali e le persone che se ne prendono cura. In un periodo in cui il sostegno alle associazioni che operano sul territorio è fondamentale, anche una piccola scelta può contribuire a fare la differenza. Come ricorda uno dei messaggi della campagna, “Piccoli gesti possono fare grandi differenze”: un invito rivolto ai lettori a partecipare a un progetto in cui cultura, sensibilità e solidarietà procedono insieme.