Proseguono le votazioni del Pd imperiese: Mannoni avanti su Brun nei circoli di Ponente

Proseguono le votazioni all'interno del Partito democratico provinciale di Imperia che vede contrapporsi le mozioni di Pietro Mannoni e Rosanna Brun, con le elezioni dei delegati del congresso provinciale che sarà convocato alla fine di ottobre.

Dopo la prima tornata di ieri (che ha coinvolto San Giovanni, Oneglia e Santo Stefano al Mare) quest'oggi è stato il turno di Bordighera, Taggia e Coldirodi.

Nella frazione sanremese ha prevalso Mannoni con 20 voti a favore contro 14 di Brun, mentre a Bordighera la differenza è stata 18 a 1 sempre per Mannoni, che ha poi fatto 3 su 3 con Taggia prevalendo 30 a 22.

Con questi risultati la mozione di Mannoni si assicura quattro delegati su quattro nel circolo di Bordighera, mentre in quelli di Taggia e Coldirodi si ha una distribuzione paritaria, con due a testa.

Questa sera si avranno invece i risultati della Valle Impero, con votazioni dalle 20 alle 22, per poi andare a concludere la settimana prossima, quando si avrà la composizione definita del congresso di fine mese: sabato 18 saranno chiamati a esprimersi Cervo, Diano Marina e Dolceacqua, mentre domenica 19 sarà la volta di Camporosso, Soldano, Vallecrosia e soprattutto di Sanremo e Ventimiglia, le due località del territorio che potrebbero ancora scombinare le carte, tracciando la nuova linea del Pd nella privincia di Imperia per il prossimo periodo.