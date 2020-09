Election Day: superato il 50% dei votanti a Rocchetta Nervina, Claudio Basso 'futuro' nuovo sindaco

Claudio Basso si avvia a diventare il nuovo sindaco di Rocchetta Nervina. L'ufficialità arriverà soltanto domani a seggi chiusi e con lo spoglio dei voti. Basso, correva da solo in questo borgo della Val Nervia con la lista "Castrum Barbaire".



In questi casi quando non ci sono altri candidati, basta il superamento del 50% +1 dei votanti. Alle 23 il dato dell'affluenza si è attestato al 51,05%.

Discorso diverso invece a Santo Stefano al Mare, dove anche in questo caso c'era un solo candidato alla carica di sindaco, Marcello Pallini con la lista Insieme. Nella cittadina costiera non è ancora stato raggiunta la soglia, necessaria a decretare la vittoria dell'unica lista presentatasi. Un traguardo atteso per la giornata di domani visto che questa prima giornata di votazioni si chiude al 49,51%, insomma a un soffio dal risultato.