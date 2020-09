Election Day e Covid: voto a domicilio per chi è in quarantena, problemi su Ventimiglia

Questo primo giorno di votazioni in provincia di Imperia ha fatto emergere una criticità legata al diritto al voto delle persone in quarantena per Covid. Ci sono state alcune segnalazioni arrivate in queste ore sia su Facebook ma anche direttamente all’attenzione dei comuni, in particolare su Ventimiglia.

Si tratta di persone tracciate come positive al Covid da poche ore. Trovandosi in isolamento, con l'impossibilità di uscire da casa, per loro l'unica opzione rimane quella del voto a domicilio. Infatti, in vista dell'election day sono state attivate in provincia di Imperia due squadre di personale preposto a raggiungere la persona a casa per farla votare in sicurezza. In questo modo l'elettore può esercitare il suo diritto al voto senza che si creino situazioni di diffusione del virus. Una pratica che in provincia di Imperia si è già svolta da questa mattina quando alle 7 hanno aperto i seggi in tutta Italia.

La sola richiesta del cittadino non è sufficiente e secondo quanto si apprende da indiscrezioni legate ai casi nella città di confine, il problema ruota intorno al rilascio di una certificazione medica per i soggetti in isolamento. La questione è stata affrontata in modo urgente nella giornata odierna anche dall'ufficio elettorale dell'anagrafe di Sanremo, centro Covid di riferimento.