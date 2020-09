Parcheggio ex Millenium ad Arma di Taggia: Brugnolo denuncia “Nessuna garanzia per Pro Boxes”

"Conio e la sua amministrazione dovrebbero invece avere il coraggio di affrontare la realtà, ancorché cruda, spiegando ai soci di Pro Boxes che la loro aspettativa non può che andare delusa"



Questa la denuncia di Barbara Brugnolo, consigliere comunale de 'Il Passo Giusto' a Taggia. La questione è nota, il futuro del cantiere 'ex-Millenium' nel cuore di Arma di Taggia (LEGGI LA NOTIZIA QUI). Oltre all'opera rimasta incompiuta per tanti anni, c'è in ballo anche la posizione della 'Pro Boxes' l'associazione che riunisce i promissari acquirenti, circa 59 famiglie che da anni lottano per vedere riconosciuto lo sforzo economico già sostenuto ed entrare in possesso dei box nel cantiere.



"Quei box dovranno essere rimessi in vendita con asta pubblica. - puntualizza l'esponente di opposizione - Il sindaco dovrà spiegare al Consiglio Comunale che non ci si potrà contare su 1 milione 800mila euro derivanti dall'acquisto da parte delle famiglie dell'associazione. Situazioni delicate come l’operazione Area24 vanno affrontate in tutta trasparenza è mia intenzione portare all’ attenzione del Consiglio Comunale un’interrogazione sull’argomento".



"E’ il 23 luglio quando il sindaco Conio durante il Consiglio Comunale, nell’ambito della discussione sul bilancio preventivo, parla dell’acquisto del parcheggio dell’ex stazione di Arma e del suo completamento. - ricorda Barbara Brugnolo - Dopo aver giustamente riconosciuto e sottolineato l’impossibilità delle amministrazioni precedenti ad intervenire a causa della procedura fallimentare che ha travolto Millenium, Conio tra le ipotesi di finanziamento dell’operazione, parla di 1 milione 800 mila euro che l’associazione Pro Boxes ha 'offerto' al Comune in cambio dell’acquisto privilegiato di circa 70 boxes. Conio interviene con testuali parole “... ha già manifestato un impegno, anche quello, comunque, in una partita economica importante, può essere un valido supporto, è un dato in entrata che incoraggia”.



"L’aspettativa di Pro Boxes è quella di poter dare ai propri soci un box ad un prezzo contenuto perché hanno già perso molto denaro dopo il fallimento di Millenium. - aggiunge - Oggi più di una persona si chiede come ciò sia possibile e perché Conio non abbia detto apertamente, spiegando all’ associazione Pro Boxes che il Comune non potrà avvantaggiarla nell’acquisto e dovrà procedere alla vendita dei box tramite un’asta pubblica, evitando un atteggiamento ambiguo che alimenta aspettative in persone che hanno già perso molto".



"L’unica motivazione plausibile, considerata anche la tempistica con cui si è dato l’annuncio, è quella “di accaparrarsi le simpatie dei soci di Pro Boxes e con essa un pò di voti che in periodo di elezioni regionali alle porte certamente non guastano" - conclude amaramente la consigliera Brugnolo.