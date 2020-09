Siglato accordo per il Saint Charles di Bordighera, Viale: “Ora finalmente si può dire che l’ospedale è salvo e non si torna indietro”

“L'ospedale Saint Charles di Bordighera è diventato di gestione privata: l'accordo è stato siglato con l'Iclas e la struttura sanitaria Maria Cecilia Hospital che fanno capo al Gvm, società che è molto conosciuta nel Ponente ligure per gestisce anche Villa Azzurra di Rapallo".Ad informarne è l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale.

"Un passo importante - spiega Viale -, che ha subito ritardi durante il lockdown ma che è stato portato a termine e che ha permesso di salvare la struttura ospedaliera, fondamentale per il ponente. Personalmente perseguo questo progetto dal 1994 e oggi posso dirmi fiera di questo risultato.

Il procedimento ha visto il coinvolgimento di Alisa e dell'Asl 1 in un grande e complesso lavoro burocratico e amministrativo. Non solo il pronto soccorso tornerà a pieno regime, garantendo agli utenti un punto di riferimento nella zona intemelia, ma ricoprirà un servizio fondamentale per tutta la popolazione”.