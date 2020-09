lezioni regionali: Ada Cassini Bistolfi commenta il programma per le fasce più anziane e le famiglie

“La Regione Liguria è proiettata verso il futuro: non dimentichiamoci di chi ha creato il nostro passato, diamo dignità agli anziani e alle nostre famiglie”.



I programmi politici sono un patto di fiducia che chi si candida stipula con gli elettori: Ada Cassini Bistolfi, candidata di Forza Italia per la Provincia di Imperia alle prossime elezioni regionali non ha dubbi sui punti che intenderà affrontare e sostenere, qualora venisse eletta.



“Secondo un recente sondaggio dell'Istat la regione Liguria detiene alcuni tra i più tristi primati: la percentuale nazionale più elevata di giovani che espatriano, uno fra i più alti tassi di disoccupazione e un numero altissimo di famiglie in difficoltà. Tra i nostri 'record' c'è anche quello di essere considerati 'un paese per vecchi': la Liguria è la regione con il più alto numero di persone anziane e non ha alcun ricambio generazionale.



Se da una parte detenere il record per presenza di persone ultracentenarie è sicuramente positivo per la qualità della vita, dall'altra non è scontato che la situazione sia così felice. Una grande percentuale di persone anziane sono sole, non hanno nessuno che si prenda cura di loro e molto spesso non possono permettersi nessun tipo di aiuto.



Nella migliore delle ipotesi e come dovrebbe essere naturale, i figli cercano di stare vicini ai propri anziani ma non sempre le condizioni lavorative ed economiche lo permettono. E' ora di dare dignità ai nostri anziani, per loro, per noi e per le generazioni che seguiranno. La nostra regione ha bisogno di nuove e migliori strutture pubbliche che ad oggi sono carenti.



In un periodo storico-politico in cui sono stati erogati bonus per ogni situazione, nessuno ha pensato ad un 'bonus anziani' per aiutare le famiglie a condividere una vita decorosa con i propri cari senza dover affrontare i sacrifici e le situazioni che troppo spesso balzano sulle pagine di cronaca. La nostra Liguria è proiettata verso il futuro, ma non dimentichiamoci di chi ci ha portato ad essere qui oggi: i nostri anziani meritano come tutti di poter sperare in un orizzonte, insieme”.