alvoto – Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): “Infrastrutture determinanti per la crescita della Liguria”

“Il Governo deve capire che le infrastrutture sono fondamentali e che la Liguria ha bisogno di interventi straordinari per il turismo, per l’economia generale e per la vivibilità del territorio”. Così l’assessore regionale Marco Scajola, candidato nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, rilancia il tema delle infrastrutture nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Le infrastrutture sono al centro dell'agenda della politica regionale – ha esordito - Lo dico anche con un certo rammarico, perché ormai siamo nel 2020 ed ereditiamo errori del passato per i quali paghiamo un conto salato. Le infrastrutture sono di competenza statale, se negli ultimi 20 anni avessero parlato meno ed agito di più, in Liguria avremmo infrastrutture di tutt’altro tipo ed oggi ci dovremmo occupare solo di un loro perfezionamento, invece siamo ancora qui a parlare di Aurelia Bis, di collegamenti autostradali, ecc. Noi abbiamo più volte fatto un’azione forte con i vari Governi e Ministri che si sono succeduti, portando a casa qualche risultato ma non tutto quello che avremmo voluto Abbiamo anche chiesto come Regione di poter affrontare determinati temi, ma il Governo non cede. Noi le vogliamo le responsabilità e non fuggiamo, se il Governo non è in grado di farlo in prima persona deve delegare i territori. C’è un sistema Paese che deve essere riformato perché c’è qualcosa che non funziona. I territori e le Regioni stanno facendo un grande lavoro, cercando di sopperire alle mancanze nazionali. Vogliamo avere maggiori responsabilità per poter incidere sulle scelte strategiche. Giovanni Toti, con la riconferma alla guida della Regione, avrà ancora più forza per ottenere le infrastrutture che devono essere realizzate al più presto in Liguria”.

Durante l’intervista si è parlato anche del recente incontro svolto da Marco Scajola con alcuni giovani imprenditori del territorio e degli interventi attuati nell’ambito dell’edilizia scolastica.

Guarda l’intervista integrale: